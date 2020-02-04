Россиянка родила дома и 40 раз ударила младенца ножницами

Жительница Ставропольского края родила дома сына и сразу же зарезала его ножницами — она нанесла ребенку около 40 ударов острым предметом. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.

По данным следствия, мальчик родился 2 февраля. Когда он перестал подавать признаки жизни после ударов, 35-летняя женщина завернула его в пакет и положила в сумку, чтобы захоронить. Ей не удалось это сделать, так как ее состояние резко ухудшилось и ее госпитализировали. В больнице она призналась в содеянном.

СК возбудил уголовное дело по статье 106 УК («Убийство матерью новорожденного ребенка»).

Ранее сообщалось, что жительница Нижегородской области родила ребенка в туалете и захотела отмыть его от крови в унитазе. Младенец задохнулся. Ее признали виновной по статье 106 УК и приговорили к трем годам ограничения свободы.

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