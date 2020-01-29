Россиянин отравил грудного ребенка подмешанным в еду снотворным

В поселке Правдинский Пушкинского городского округа Московской области отец подмешал в еду четырехмесячному младенцу снотворное, чтобы тот лучше спал. Ребенок умер из-за отравления медицинскими препаратами, сообщает «Московский комсомолец».

По информации издания, труп мальчика нашли 20 июля. Отца ребенка, 31-летнего местного жителя, задержали. Причина смерти ребенка была установлена в конце 2019 года. В ходе следствия выяснилось, что мужчина отравил мальчика снотворным.

Ранее в Твери суд вынес приговор матери, убившей собственную четырехмесячную дочь. Женщина, находясь дома, задушила младенца подушкой, после чего попыталась покончить с собой. Приехавшие врачи сумели спасти убийцу.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru