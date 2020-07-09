Россиянин убил жену 106 ударами за два часа

Перед судом Камышинского района Волгоградской области предстал 33-летний мужчина, который за два часа нанес жене 106 ударов, после чего потерпевшая скончалась. Об этом в четверг, 9 июля, со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Волгоградской области сообщает портал V1.ru.
По данным издания, инцидент произошел в марте. В момент совершения преступления обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Избив потерпевшую, мужчина ушел спать, а проснувшись, обнаружил супругу мертвой и вызвал скорую помощь. Свою вину он признал в полном объеме. От жены у него остался четырехлетний ребенок.
14 мая сообщалось, что в МВД опровергли рост уровня домашнего насилия в России в условиях самоизоляции граждан.
По данным ведомства, заявленная общественными организациями информация о росте семейно-бытовых преступлений во время ограничительного режима, введенного в связи с пандемией коронавирусной инфекции, не подтверждается статистикой. В апреле таких преступлений было зарегистрировано на 9 процентов меньше, чем в апреле 2019-го, отметили в МВД.