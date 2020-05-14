В МВД рассказали об уровне домашнего насилия в условиях самоизоляции россиян

В МВД опровергли рост уровня домашнего насилия в России в условиях самоизоляции граждан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Заявленная общественными организациями информация о росте семейно-бытовых преступлений во время ограничительного режима, введенного в связи с пандемией коронавирусной инфекции, не подтверждается статистикой. В апреле 2020 года таких преступлений было зарегистрировано на девять процентов меньше, чем в апреле 2019-го, приводит полиция свои данные.

В МВД рассказали, что в минувшем месяце на 14,6 процента меньше случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 17,1 процента — вреда средней тяжести, на 3,3 процента — легкого вреда здоровью.

В ведомстве напомнили итоги первого квартала 2020 года, которые показали снижение числа преступлений в семейной сфере на 13 процентов.

13 мая глава комитета Госдумы по регламенту Ольга Савастьянова заявила, что данные МВД России о снижении обращений о домашнем насилии в условиях самоизоляции не отражают реальную ситуацию, потому что многие жертвы обращаются в другие организации.

7 мая заместитель председателя российского правительства Татьяна Голикова попросила шесть ведомств изучить информацию о росте домашнего насилия на самоизоляции и проработать введение мер по борьбе с ним.

5 мая уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что количество обращений о домашнем насилии в период эпидемии коронавируса в России выросло в 2,5 раза. Она сослалась на ряд НКО и уточнила, что в марте таких сообщений было 6054, а в апреле поступило более 13 тысяч жалоб.

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