Россиянин зарезал жену на дороге под крики закрытых в машине детей

В Челябинской области у поселка Межевой местный житель зарезал жену ножом на глазах у детей, которых он закрыл в оставленной на обочине дороги машине, и попал на видео. Снятый очевидцем ролик публикует РЕН ТВ.

«Все, бездыханное тело. Двое детей в машине, маленькие», — говорит автор видео. На опубликованных кадрах мужчина ходит вокруг окровавленного тела женщины, на заднем фоне слышен детский плач. Зарезавшей жену местный житель выбросил нож в кусты и направился к машине. Передние двери машины были отрыты, задние, где находились дети, — закрыты.

Обстоятельства преступления выясняются.

Ранее 29 июля сообщалось, что житель Новокузнецка разозлился на жену, которая «смогла устроить свою жизнь без него», и убил ее. Предположительно, мужчина устроил пожар в квартире, чтобы скрыть следы преступления. За несколько часов до возгорания между супругами произошел конфликт, крики слышали соседи. 42-летнего мужчину задержали и поместили под стражу, он частично признал вину и заявил, что не хотел убивать жену.