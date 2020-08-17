Появились подробности расстрела рабочих москвичом из-за поцарапанной машины

Журналистам стали известны подробности расстрела дорожных рабочих водителем автомобиля в Москве. Они опубликованы в Telegram-канале «Московского комсомольца».

В публикации сказано, что полицейские установили личность стрелка — им оказался уроженец Дагестана по имени Магомед. По предварительным данным, он проезжал на Toyota Land Cruiser по улице Академика Анохина, не смог вписаться в поворот, и машина столкнулась с трактором, который в момент ДТП стоял пустой. «Поскольку на технику разбираться бесполезно, наш психопат предпочел вызвать на разборки бригаду дорожных рабочих», — написал автор поста.

Издание опубликовало фото с места инцидента. На нем видно, как человек лежит на скамейке у подъезда жилого дома, рядом с ним стоят работник скорой помощи и носилки. На асфальте видны пятна крови. В канале уточняется, что этот раненый мужчина выжил, а его напарник погиб.

Происшествие случилось ночью в понедельник, 17 августа. Москвич начал стрелять из пистолета по укладывавшим асфальт дорожным рабочим, когда поцарапал свою машину о трактор. В результате один человек умер, второй ранен. Водитель скрылся. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство».