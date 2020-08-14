Россиянин расстрелял экскаватор из-за сноса дома

Россиянин расстрелял экскаватор из охотничьего ружья, поскольку не хотел выселяться из своего дома. Здание признали аварийным, а жильцов собирались расселить, передает ТАСС.

Инцидент произошел в Брянске. Многоквартирный дом в Фокинском районе признали аварийным в 2007 году. Тогда всех жильцов начали расселять, но семья мужчины, открывшего огонь из-за сноса, не согласилась на условия и отказалась от переезда. Позже россиян сняли с регистрационного учета.

Когда экскаватор приехал демонтировать здание, мужчина вышел на улицу с оружием и произвел два выстрела: в воздух и в технику. В результате один из участников событий получил травму. МВД начало проверку.

В июне в России вступил в силу новый порядок обследования домов на аварийность. Он касается жилых домов высотой до пяти этажей. К признакам аварийности несущих конструкций отнесли сквозные трещины, прогибы, отклонения от оси, смещение с опор, уменьшение площади элементов из-за разрушения и износа материалов.

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