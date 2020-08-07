Звезду шоу «Голос» из-за дачи затравили соседи

Звезда шоу «Голос» и «Три аккорда» Анастасия Спиридонова несколько месяцев назад приобрела участок для строительства загородного дома в Подмосковье. Однако когда певица с мужем начали вырубать на своем участке сухие деревья, чтобы очистить стройплощадку, соседи натравили на пару полицию, пишет «Собеседник».

Соседи были уверены, что Спиридонова спиливает деревья незаконно. Кроме того, выяснилось, что одна из местных жительниц уже долгое время пишет жалобы в разные инстанции, добиваясь сноса дачного поселка, где живет певица. По мнению женщины, он построен незаконно. «У нас с этой дамой, когда приехала полиция, был неприятный разговор. Она сказала, что жизнь положит, но наш поселок снесет», — сказала Спиридонова.

Сотрудники МВД проверили у Спиридоновой все разрешительные документы на строительство и вырубку деревьев и уехали. Однако полиция предупредила, что по факту заявления певицу может вызвать участковый. Несмотря на инцидент, отказываться от строительства дома Спиридонова не собирается. Она планирует начать строительство в середине августа текущего года.

Ранее дачник из города Сосновый Бор (Ленинградская область) поругался с соседом и выстрелил ему в шею из травматического пистолета. Причиной конфликта мог стать забор.

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