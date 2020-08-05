Россиянку через суд лишили входной двери в квартиру

В Челябинске суд обязал местную жительницу демонтировать входную дверь в квартиру. Иск в отношении женщины подали ее соседи, сообщается на сайте суда.

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Было установлено, что ответчица, проживая на одной лестничной клетке с истцом, установила дополнительную металлическую дверь в квартиру. Она открывается наружу, что не отвечает требованиям пожарной безопасности и создает угрозу безопасности жильцов соседней квартиры.

Выяснилось, что женщина фактически произвела перепланировку места общего пользования (лестничной клетки) — а это незаконно без согласия всех собственников многоквартирного жилого дома. Суд встал на сторону истца, лишив россиянку права пользования дверью. Женщина обязана демонтировать ее — максимум через месяц после вступления судебного решения в законную силу.

Ранее, в июле, жителя московского района Раменки заставили восстановить мусоропровод на кухне. Москвич самовольно сделал перепланировку, демонтировав часть трубы технического устройства. После уничтожения верхушки трубы обитатели дома начали жаловаться на неприятный запах в квартирах. За незаконную перепланировку мужчину привлекли к административной ответственности.

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