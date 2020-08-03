Российский дачник поругался из-за забора с соседом и выстрелил в него

Дачник из города Сосновый Бор (Ленинградская область) поругался со своим соседом и выстрелил ему в шею из травматического пистолета «Оса». Причиной конфликта, вероятно, стал забор. Об этом сообщает 47news.

Инцидент произошел в садоводстве «Приморский». 62-летний инженер Сергей, работающий на атомной станции, ранил в шею своего соседа. «Оса» была оформлена официально.

На кадрах видно перепалку двух мужчин. «Отойди, пожалуйста, буду стрелять», — предупреждает инженер. После выстрела сосед, которого ранили, объясняет Сергею, что тот нарушил законодательство, пытаясь защищать свою территорию.

В пресс-службе полицейского главка изданию сообщили, что на данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, инженер отпущен под обязательство о явке.

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