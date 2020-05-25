Россиянка устроила скандал на даче соседа и провалились в туалет

Жительница Подмосковья вместе с мужем пришла к своему соседу со скандалом. Женщине не понравилось, что его уличный туалет стоит слишком близко к их забору. Россиянка начала бить соседа, но в итоге провалилась в выгребную яму. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+».

Вместо переговоров россиянка предпочла драку. На кадрах видно, что женщина первая кидается на соседа, а когда тот пытается защититься, муж нападавшей тоже ввязывается в потасовку и начинает ломать вещи соседа.

После этого женщина начинает толкать кабинку туалета, пытаясь ее опрокинуть. Когда муж нападавшей помог ей это сделать, то женщина оступилась и сама провалилась в выгребную яму.

Ранее в Гражданский кодекс задумали внести поправки, регулирующие отношения между соседями на земельных участках. Например, дачникам будет запрещено сооружать колодцы так, чтобы это препятствовало поступлению воды в колодец соседей. Также запрещается делать канализацию, приводящую к загрязнению соседнего участка.

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