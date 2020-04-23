Россияне испугались за свои дачи и стали их лучше защищать. Об этом говорится в материале производителя систем безопасности Delta, поступившего в распоряжение «Ленты.ру».

В марте 2020 года количество запросов на установку охранного оборудования для загородной недвижимости выросло на 14 процентов, а в апреле — на 42 процента по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. В компании отмечают, что с продолжением режима самоизоляции тревожность граждан растет, что приводит к повышенным заботам о своем жилье.

При этом криминогенная ситуация не ухудшается. Количество выездов групп быстрого реагирования в марте этого года сократилось на 10 процентов по отношению к марту 2019-го. Хотя весенний сезон на загородном рынке традиционно считается одним из наиболее активных у грабителей. Проигрывает он только осеннему, когда люди оставляют свои дома без присмотра и в холода забывают о поездках на дачу.

Ранее в Гражданский кодекс задумали внести поправки о «разумном терпении» по отношению к соседям по даче. На них накладывается ряд ограничений: например, нельзя углублять свой участок таким способом, что грунт соседнего участка лишается опоры.

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