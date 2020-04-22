Россиянам назвали единственный способ хорошо провести майские праздники — снять дачу. Об этом говорится в материале федерального портала «Мир квартир», поступившего в распоряжение «Ленты ру».

По словам экспертов портала, за месяц самоизоляции спрос на аренду загородного жилья резко вырос. При этом рынок предложения даже начал пополняться объектами, которые до этого предназначались для продажи. Вслед за спросом подскочили и цены — в среднем на 15-20 процентов по сравнению с прошлым годом. «Однако следует учитывать: если в объявлении указана цена в будни, реальный праздничный ценник скорей всего будет выше в 1,5-3 раза», — предупреждают специалисты.

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В Подмосковье, например, можно арендовать часть деревенского дома с комнатой и кухней неподалеку от Истринского водохранилища. Жилье сдается на срок от пяти дней за 1500 рублей в сутки, но не более чем для трех человек. Любителям комфортного отдыха можно арендовать коттедж в Дмитровском районе. В доме оборудованы кухонная зона с бытовой техникой, санузел с душевой кабиной и стиральной машиной, а на участке есть мангал и садовая мебель. Ставка на майские — две тысячи рублей в сутки.

Те, кто предпочитают отдых в Центральной России, могут снять домик в Смоленской области рядом с Баклановским озером. Внутри не менее четырех спальных мест, все необходимое для комфортной жизни, большой участок с мангалом. Неподалеку находится святой источник. Аренда такого объекта обойдется в две тысячи рублей в сутки. В Тульской области за тысячу рублей в день можно снять дом в тихом поселке. Здесь есть веранда, две спальни, гостиная и большая кухня.

В Тверской области в деревне Глубочица можно арендовать дом между двух озер — Глубокого и Залецкого. Это типичный деревенский дом с двуспальной кроватью. На участке есть баня, а на причале стоит катамаран. Цена вопроса — одна тысяча рублей в сутки. В Ярославской области за 1500 рублей в сутки предлагается снять дом в селе на берегу Волги. В доме имеются две комнаты, большая кухня и санузел. Рядом со строением находятся река и лес.

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