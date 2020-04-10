Россиянин жарил шашлык и спалил дома соседей

В Анжеро-Судженске (Кузбасс) россиянин жарил шашлыки на даче и случайно спалил соседские дома. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального управления МВД.

«В ходе следствия установлено, что обвиняемый приехал на дачный участок, принадлежащий его отцу, где устроил пикник и употреблял алкогольные напитки. В результате неосторожного обращения пламя из мангала перекинулось на сухую траву, а затем на стоящие рядом дома», — говорится в сообщении. Из-за пожара пострадало имущество девяти человек, сумма причиненного ущерба превысила семь миллионов рублей.

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Подозреваемым оказался 29-летний местный житель. Также установлено, что мужчина украл у знакомого мобильный телефон за 9 тысяч рублей. Кроме того, у подозреваемого нашли наркотики. Возбуждено уголовное дело.

В 2018 году в Южноуральске иностранец из мести сжег дом соседа. Ущерб тогда составил порядка 100 тысяч рублей.

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