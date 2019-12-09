Российских дачников обяжут терпеть соседей

Российских дачников теперь могут на законодательном уровне обязать терпеть соседей, поскольку, по мнению властей, шум и дым от костров являются неотъемлемой частью загородной жизни. Соответствующие поправки в Гражданский кодекс рассмотрел Совет при президенте России по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, пишет «Российская газета».

В законопроекте прописано, что хозяин участка должен «претерпевать воздействие исходящих с соседнего земельного участка газов, паров, запахов, дыма, копоти, тепла, шумов, вибрации и иное подобное воздействие», однако это не должно мешать собственнику использовать свой земельный участок. Что именно считать недопустимым со стороны соседа — еще предстоит обсудить.

Также нельзя возводить сооружения на участке, если их существование или использование будет вредить соседской территории — например, строить туалет, откуда нечистоты потекут к соседям. Необходимо пустить соседа на свой участок, если ему нужно что-то отремонтировать, а попасть другим путем к нужному месту тот не может. Кроме того, запрещается подсыпать землю на свой участок, если это мешает естественным стокам с соседского участка, сажать растения, если они могут повредить землю или соседские строения, углублять свой участок таким способом, что грунт соседнего участка лишается опоры, сооружать колодцы так, чтобы у соседа пересох его колодец и так далее.

В октябре 2019 года вступили в силу новые положения Налогового кодекса. Согласно им, взносы дачников, которые не являются членами садоводческих и огороднических товариществ, но ведут на их землях индивидуальное хозяйство, теперь не будут облагаться налогом на прибыль.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru