Пенсионерка из Москвы объявила войну соседям-геям

Московская пенсионерка объявила войну гей-паре, снимающей квартиру по соседству. Женщина считает, что таких, как они, вообще надо расстреливать. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Александр Рахманов вместе со своим молодым человеком Романом переехал в новое жилье в центре столицы. Собственники квартиры предупредили, что их соседка Нина Геннадьевна не очень дружелюбная. Мужчины попытались установить с ней хорошие отношения, но безрезультатно. Спустя несколько дней после заезда пенсионерка начала постоянно бить в дверь, а затем заклеила звонок.

«Самое стремное началось потом, когда она увидела, что у меня есть маникюр, вот тогда она взялась за нас по-крупному», — рассказал Александр. Нина Геннадьевна начала регулярно материть пару, плевать на дверь, а также обошла других соседей, призывая всем подъездом выгнать Романа и Александра.

Мужчины пока не собираются съезжать, поскольку квартира их устраивает. Они намерены и дальше противостоять нападкам Нины Геннадьевны.

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