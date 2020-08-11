Соседи отобрали у россиянки ключи и отказались пускать ее во двор

Россиянка из Самары не смогла пользоваться принадлежащими ей постройками, поскольку соседи отобрали у женщины ключи от ворот и отказались пускать ее во двор. Об этом сообщается на сайте управления Федеральной службы судебных приставов по региону.

Жильцы дома, во дворе которого и находились объекты недвижимости, закрыли на замок ворота и не пускали внутрь законную владелицу построек. Когда очередные переговоры закончились неудачно, россиянка обратилась в суд.

Власти встали на сторону женщины. Приставы объяснили ее соседям, что если они не будут пускать собственницу, то им грозит взыскание исполнительского сбора.

В результате жильцы дома передали россиянке ключи как от ворот, так и от ее построек. Также из зданий вынесли чужие вещи, которые положили туда без разрешения хозяйки.

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