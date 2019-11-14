Россиянин лишился квартиры из-за жадности

В Краснодарском крае судебные исполнители арестовали квартиру неплательщика алиментов. Об этом сообщается на сайте регионального управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП).
Мужчина не скрывался от исполнителей, но всякий раз после встреч с ними передавал на содержание ребенка скромные суммы — не более 500 рублей. Когда сумма долга достигла 389 тысяч рублей, у него решили отнять жилье.
Как отмечается в сообщении, арест имущества остается самой эффективной мерой принудительного взыскания задолженности. Выехав по адресу проживания неплательщика, судебный пристав в присутствии свидетелей составил акт описи и ареста квартиры общей площадью 40 квадратных метров.
Недвижимое имущество будет направлено на принудительную реализацию. Вырученные средства используют для погашения долга.
В октябре 2018-го должник по алиментам из Колы (Мурманская область) попался судебным приставам после публикации в видеоблоге, в котором он хвастался перед подписчиками, что его никогда не найдут. Мужчина был объявлен в розыск после отказа оплатить долг в размере более 280 тысяч рублей за содержание своего ребенка.