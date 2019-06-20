Многомиллионные долги Кержакова по алиментам выросли

Бывший нападающий сборной России и петербургского «Зенита» имеет долги по алиментам на сумму более 15 миллионов рублей. Данные доступны на сайте Федеральной службы судебных приставов.

По первому делу о неуплате алиментов, возбужденному в декабре 2018-го, с футболиста должны взыскать 14,8 миллиона рублей. Второе дело было открыто 6 июня 2019 года. По нему долг бывшего спортсмена составляет 623 тысячи рублей.

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В апреле Петроградский районный суд Петербурга расторг брак Кержакова и Миланы Тюльпановой. Суд постановил оставить общего ребенка игрока и его бывшей супруги с матерью. Кержаков будет обязан выплачивать алименты в размере 1/6 части своего заработка до достижения старшим сыном совершеннолетия.

О том, что футболист имеет долги по алиментам, стало известно в феврале 2019-го. Тогда речь шла об алиментах первой супруге игрока Марии Головой.

Тюльпанова и Кержаков поженились в 2015 году. У пары родился сын Артемий. С 2005-го по 2010-й Кержаков был женат на Марии Головой. У пары родилась дочь. После этого спортсмен состоял в отношениях с Екатериной Сафроновой. Несмотря на рождение сына, пара не регистрировала брак.

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