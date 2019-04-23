Бывший нападающий сборной России по футболу Александр Кержаков развелся с супругой Миланой Тюльпановой. О расторжении брака «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Петроградский районный суд Петербурга постановил также оставить общего ребенка Кержакова и его бывшей супруги с матерью. Бывший футболист будет обязан выплачивать алименты в размере 1/6 части своего заработка до достижения старшим сыном 18-летия. Далее размер алиментов составит четверть заработка Кержакова.

В мае 2018-го Тюльпанова написала в Instagram, что их брак с бывшим футболистом находится на грани срыва. Запись, в которой она также охарактеризовала Кержакова как «падшего человека», была впоследствии удалена.

Тюльпанова и Кержаков поженились в 2015 году. У пары родился сын Артемий. С 2005-го по 2010-й Кержаков был женат на Марии Головой. У пары родилась дочь. После этого спортсмен состоял в отношениях с Екатериной Сафроновой. Несмотря на рождение сына, пара не регистрировала брак.

Кержаков — лучший бомбардир в истории сборной России. Он известен по выступлениям за петербургский «Зенит», «Севилью» и

московское «Динамо».

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