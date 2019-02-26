Кержаков задолжал миллионы рублей первой жене

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков должен первой жене Марии Головой 13,5 миллиона рублей. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

Отмечается, в настоящий момент стороны ведут переговоры. Собеседник агентства указал, что 25 февраля футболист был на приеме в ФССП.

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Источник, знакомый с материалами дела, рассказал, что обязанность по уплате алиментов первой супруге была наложена на Кержакова нотариальным соглашением, а не решением суда. Поэтому сейчас речи о запрете футболисту на выезд за границу не идет.

Кержаков и Голова поженились в 2005 году, тогда же у них родилась дочь Дарья. Спустя пять лет пара развелась. После этого футболист был женат еще дважды, и оба брака распались. Сначала он развелся с Екатериной Сафроновой, сейчас суд в Санкт-Петербурге рассматривает вопрос о расторжении брака Кержакова с Миланой Тюльпановой. В ноябре адвокат Тюльпановой рассказал, что игрок избивал девушку.

36-летний Кержаков завершил карьеру в 2017 году. Он выступал за «Зенит» с 2001 по 2006 год и с 2010 по 2017 год. За это время он трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Суперкубок и один раз — Кубок страны. Кроме того, он выступал за «Динамо», испанскую «Севилью» и швейцарский «Цюрих».

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