Россиянина выселили из квартиры в машину

Сестра Алексея Баженова из подмосковных Люберец выселила его из квартиры в машину — старый автомобиль «Жигули». Мужчина живет там уже пять лет, поскольку его родственница подделала подпись в дарственной. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

В 2005 году Алексей переехал жить к подруге, а в квартиру заселилась его сестра. Но отношения с возлюбленной у мужчины не сложились, и спустя 10 лет он решил вернуться домой.

Однако выяснилось, что недвижимость уже не принадлежит Алексею — собственницей значилась сестра. По документам мужчина якобы переоформил жилье на родственницу, но Баженов это отрицает. По его словам, подпись в дарственной фальшивая.

Женщина через суд выгнала брата на улицу. Другого жилья у него не было, поэтому мужчина спит то у друзей, то в машине. Чтобы заработать, Алексей по ночам ездит на свалки, собирает там металлолом и сдает его. Денег на юристов, как пишет канал, у Баженова нет, поэтому он пишет обращения в различные правозащитные организации.

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