Москвичи обвинили компанию в подбрасывании им тараканов

Жильцы дома в Москве подозревают, что мошенники подбрасывают им тараканов, об этом пишет Telegram-канал Mash.
Проживающие в доме № 6с1 на улице Амундсена 10 лет пытаются потравить тараканов, но безуспешно. Глава управляющей компании заявил, что в этом могут быть виноваты расклейщики объявлений про дезинфекцию.
Жильцы тоже заметили, что как только появляется реклама этих услуг, то сразу наблюдается нашествие насекомые. После дезинфекции они исчезают и не приходят до следующего объявления на двери. Теперь компанию проверят правоохранительные органы.
Ранее стало известно, что в России активизировались квартирные мошенники. Только в Москве число жалоб на мошенников выросло за два месяца в пять раз по сравнению с показателем всего предыдущего года (с марта 2019-го по март 2020-го). Мошенники представляются сотрудниками крупных агентств, предлагают выгодные условия и просят арендаторов переводить им деньги в качестве предоплаты.