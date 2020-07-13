Москвичи обвинили компанию в подбрасывании им тараканов

Жильцы дома в Москве подозревают, что мошенники подбрасывают им тараканов, об этом пишет Telegram-канал Mash.

Проживающие в доме № 6с1 на улице Амундсена 10 лет пытаются потравить тараканов, но безуспешно. Глава управляющей компании заявил, что в этом могут быть виноваты расклейщики объявлений про дезинфекцию.

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Жильцы тоже заметили, что как только появляется реклама этих услуг, то сразу наблюдается нашествие насекомые. После дезинфекции они исчезают и не приходят до следующего объявления на двери. Теперь компанию проверят правоохранительные органы.

Ранее стало известно, что в России активизировались квартирные мошенники. Только в Москве число жалоб на мошенников выросло за два месяца в пять раз по сравнению с показателем всего предыдущего года (с марта 2019-го по март 2020-го). Мошенники представляются сотрудниками крупных агентств, предлагают выгодные условия и просят арендаторов переводить им деньги в качестве предоплаты.

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