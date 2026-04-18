Новости спорта
04:23, 18 апреля 2026Спорт

На Украине высказались о возможном возвращении России на мировые футбольные турниры

Глава украинского футбола Шевченко заявил о плане на случай допуска россиян
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Unsplash

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко высказался о возможном возвращении российских игроков на международную арену. Его слова приводит украинский сайт «Чемпион».

Шевченко рассказал, что обсуждал с президентом ФИФА Джанни Инфантино возвращение россиян на мировые турниры. По его словам, сейчас эта возможность не рассматривается.

«Если россияне вернутся — у нас есть план действий, но давайте не спешить. Если будет ситуация, что нам что-то будет угрожать, то будем действовать», — заявил глава украинского футбола.

Ранее наставник сборной России Карпин оценил возможность участия национальной команды в отборочном турнире к чемпионату Европы 2028 года. В частности, он выразил на это надежду.

Сборная России с весны 2022 года отстранена от всех соревнований под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команда может проводить только товарищеские матчи.

