23:44, 25 марта 2026Спорт

Карпин оценил возможность участия России в отборе к ЧЕ-2028

Владислав Уткин
Фото: Валерий Тимкив / РИА Новости

Наставник сборной России Карпин оценил возможность участия национальной команды в отборочном турнире к чемпионату Европы 2028 года. Его слова приведены на Youtube-канале «Коммент.Шоу».

«Надежда на то, что мы еще можем попасть в отбор на чемпионат Европы, есть. Надежды на то, что мы попадем в Лигу наций, уже нет. Надо жить сегодняшним днем с надеждой на ближайшее будущее. Ближайшее будущее — это отбор на Евро», — сказал Карпин.

В начале февраля президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выступил против отстранения сборной России от международных соревнований. «Это слова ни о чем. Надо быть реалистом. Реальность такая, что мы не играем. И когда мы будем играть — конкретной даты нет», — прокомментировал его слова Карпин.

Российская команда 27 марта проведет в Краснодаре товарищеский матч против сборной Никарагуа. Игра начнется в 19:30 по московскому времени. Затем подопечные Карпина 31-го числа сыграют против Мали в Санкт-Петербурге.

    Последние новости

    Иран разрешил России проход через Ормузский пролив

    В Конгрессе США призвали Зеленского заключить сделку с Россией

    Названо самое удачное вооружение «Ночного суперохотника»

    Названа сумма украденных мошенниками у россиян с помощью детей денег

    Звезды Голливуда внезапно стали выглядеть одинаково. Что с ними произошло?

    Названы организаторы кампании Зеленского против Орбана

    Депутат Рады подала в суд на главкома ВСУ

    Белый дом назвал список из 15 требований к Ирану ложью

    Карпин оценил возможность участия России в отборе к ЧЕ-2028

    В Британии встревожились из-за новой цели Ирана

    Все новости
