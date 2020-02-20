Оценена чистоплотность российских туристов

Большинство россиян озабочены вопросом чистоты во время отпуска. Об этом свидетельствуют результаты исследования онлайн-сервиса бронирования авиабилетов Aviasales, поступившие в распоряжение «Ленты.ру».
Чтобы оценить чистоплотность российских туристов, эксперты опросили семь тысяч пользователей соцсетей. Выяснилось, что 90 процентов ответственно подходят к дезинфекции пространства в самолете или гостиничном номере. Эти респонденты первым делом смотрят на сиденье, когда поднимаются на борт воздушного судна, а также на постельное белье в номере при заселении в новый отель.
Некоторые путешественники все же признались, что не принимают дополнительных мер по очистке помещения. Они отметили, что просят поменять номер только в том случае, если грязь заметна и мешает отдыху. Остальные десять процентов опрошенных вообще не обеспокоены указанными проблемами.
Те, кто выбирает гостиницу по рейтингу чистоты, поделились советами по дезинфекции в путешествии. Например, они считают, что необходимо протирать влажными антибактериальными салфетками подлокотники и откидной столик в самолете, выключатели, сиденье унитаза, дверные ручки и трубку телефона в отельном номере. Кроме того, они рекомендуют брать с собой резиновые тапочки для душа в гостиницу и часто мыть руки.
В октябре 2019 года в Aviasales выяснили, что каждый пятый пассажир сталкивался с грязью на борту самолетов российских авиакомпаний. Они отметили, что большую часть мусора оставляют за собой сами пассажиры на дальних рейсах. Например, один турист поделился, что на рейсе из Москвы в Нью-Йорк при выходе из самолета наткнулся в проходе на подгузники и раскрытые упаковки лапши быстрого приготовления. Другая туристка обнаружила таракана, когда летела на Мальдивы.