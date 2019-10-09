Путешественники рассказали о клопах и плесени в российских самолетах

Каждый пятый пассажир сталкивался с грязью на борту самолетов российских авиакомпаний. Об этом сообщается в пресс-релизе онлайн-сервиса поиска авиабилетов Aviasales, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Эксперты туристического поисковика опросили пользователей в социальных сетях и выяснили, что 20 процентов путешественников остались недовольны тем, как следят за чистотой в салонах авиалайнеров.

Многие респонденты отметили, что большую часть мусора оставляют за собой сами пассажиры на дальних рейсах. Например, один турист поделился, что на рейсе из Москвы в Нью-Йорк при выходе из самолета наткнулся в проходе на подгузники и раскрытые упаковки лапши быстрого приготовления. Другая туристка обнаружила таракана, когда летела на Мальдивы, а некоторых опрошенных в полете кусали клопы.

Кроме того, туристы пожаловались на пыль и мусор на багажных полках. В спинках кресел путешественники нередко находили жвачки, пакеты с рвотой, волосы, использованные салфетки и плесень.

Вдобавок пассажиров расстраивают грязные туалеты, а именно — большое количество пыли и разбросанная по всей кабине бумага. Некоторые респонденты рассказали, что часто сидели у плохо вымытых иллюминаторов и не могли сделать красивые снимки из самолета.

Опытные путешественники посоветовали продезинфицировать откидной столик прежде, чем класть на него еду, а также брать с собой надувную подушку, чтобы избежать прямого контакта с подголовником, и обязательно стирать одежду после каждого перелета.

В ноябре прошлого года бортпроводники рассказали, почему пассажирам не стоит пользоваться карманом впереди стоящего кресла. По словам членов экипажа, этот отсек никогда не чистят во время уборки, а некоторые пассажиры кладут туда все: от грязных салфеток до трусов.

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