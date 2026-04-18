04:51, 18 апреля 2026

Названы разрушающие сосуды привычки

Марина Совина
Основным фактором, разрушающим сосуды, считается курение. Кроме того, к негативным последствиям приводят неправильное питание, недостаток физической активности и чрезмерное употребление алкоголя, рассказала РИА Новости сосудистый хирург Татьяна Шмойлова.

«Никотин и другие вещества табачного дыма вызывают их сужение, снижение эластичности и повреждение эндотелия (внутренней оболочки сосуда), запускают воспалительный процесс и способствуют образованию атеросклеротических бляшек», — объяснила врач.

По словам врача, курение — не единственный фактор, который негативно отражается на состоянии сосудов. На их здоровье также плохо влияют неправильное питание, недостаток физической активности и чрезмерное употребление алкоголя. Кроме того, хронический стресс, недостаток сна и нарушение режима отдыха вызывает спазмы сосудов и повышение давления.

Ранее врач-флеболог Елена Смирнова рассказала, что имитация ходьбы помогает снизить риск тромбозов в самолете. Также, по ее словам, помогает вытянуть ноги и вращать стопами.

