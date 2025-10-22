Россиянам назвали способы профилактики тромбоза во время перелетов

Врач Смирнова: Употребление воды защитит от образования тромбов в полете

Защитить себя от образования тромбов во время перелетов помогут упражнения, имитирующие ходьбу. Об этом рассказала врач-флеболог Юсуповской больницы Москвы Елена Смирнова в беседе с РИА Новости.

Кроме того, помогут выбор места в самолете, где можно вытянуть ноги, и употребление достаточного количества воды, подчеркнула она.

Флеболог отметила, что есть упражнения, которые можно выполнять сидя — в частности, делать движения стопами от себя и к себе, а также вращать стопы по и против часовой стрелки по пять минут.

