Забота о себе
03:34, 22 октября 2025Забота о себе

Россиянам назвали способы профилактики тромбоза во время перелетов

Врач Смирнова: Употребление воды защитит от образования тромбов в полете
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Защитить себя от образования тромбов во время перелетов помогут упражнения, имитирующие ходьбу. Об этом рассказала врач-флеболог Юсуповской больницы Москвы Елена Смирнова в беседе с РИА Новости.

Кроме того, помогут выбор места в самолете, где можно вытянуть ноги, и употребление достаточного количества воды, подчеркнула она.

Флеболог отметила, что есть упражнения, которые можно выполнять сидя — в частности, делать движения стопами от себя и к себе, а также вращать стопы по и против часовой стрелки по пять минут.

Ранее заведующий отделением наркологии клиники «Алкомед» Андрей Тюрин рассказал, что употребление алкоголя перед полетом может привести к разрушительным последствиям для здоровья.

