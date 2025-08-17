Врач назвал главную опасность перелета в состоянии алкогольного опьянения

Нарколог Тюрин: Употребление алкоголя перед полетом повышает нагрузку на сердце

Употребление алкоголя перед полетом может привести к разрушительным последствиям для здоровья, предупредил врач-нарколог, заведующий отделением наркологии клиники «Алкомед» Андрей Тюрин. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал главную опасность перелета в состоянии алкогольного опьянения.

Врач объяснил, что на борту самолета организм человека испытывает повышенную нагрузку из-за нехватки кислорода и пониженного давления в салоне, поэтому реакция организма на спиртное может быть непредсказуемой. По словам Тюрина, одни люди отключаются, что увеличивает риск тромбоза из-за долгой неподвижности, а другие начинают вести себя агрессивно.

Нарколог добавил, что алкоголь, выпитый в самолете или незадолго до перелета, увеличивает частоту пульса и провоцирует спазм сосудов, из-за чего повышается нагрузка на сердце и возрастает риск гипертонического криза, тахикардии и панической атаки.

Кроме того, алкоголь усиливает обезвоживание во время полета. «Самолетный воздух суше, чем в пустыне — его влажность менее 20 процентов. Алкоголь дополнительно обезвоживает организм, что приводит к головной боли, тошноте и сильной усталости после перелета», — отметил Тюрин.

Ранее нутрициолог Лариса Никитина раскрыла причины смертельной опасности домашних настоек. По ее словам, подобные напитки стоит употреблять крайне аккуратно, поскольку из-за высокого содержания сахара и спирта они негативно влияют на поджелудочную железу и сосуды.