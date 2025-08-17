Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:32, 17 августа 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач назвал главную опасность перелета в состоянии алкогольного опьянения

Нарколог Тюрин: Употребление алкоголя перед полетом повышает нагрузку на сердце
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Oleg Elkov / Shutterstock / Fotodom

Употребление алкоголя перед полетом может привести к разрушительным последствиям для здоровья, предупредил врач-нарколог, заведующий отделением наркологии клиники «Алкомед» Андрей Тюрин. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал главную опасность перелета в состоянии алкогольного опьянения.

Врач объяснил, что на борту самолета организм человека испытывает повышенную нагрузку из-за нехватки кислорода и пониженного давления в салоне, поэтому реакция организма на спиртное может быть непредсказуемой. По словам Тюрина, одни люди отключаются, что увеличивает риск тромбоза из-за долгой неподвижности, а другие начинают вести себя агрессивно.

Нарколог добавил, что алкоголь, выпитый в самолете или незадолго до перелета, увеличивает частоту пульса и провоцирует спазм сосудов, из-за чего повышается нагрузка на сердце и возрастает риск гипертонического криза, тахикардии и панической атаки.

Материалы по теме:
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022
У меня высокий пульс. Это опасно? Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
У меня высокий пульс. Это опасно?Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
14 ноября 2022

Кроме того, алкоголь усиливает обезвоживание во время полета. «Самолетный воздух суше, чем в пустыне — его влажность менее 20 процентов. Алкоголь дополнительно обезвоживает организм, что приводит к головной боли, тошноте и сильной усталости после перелета», — отметил Тюрин.

Ранее нутрициолог Лариса Никитина раскрыла причины смертельной опасности домашних настоек. По ее словам, подобные напитки стоит употреблять крайне аккуратно, поскольку из-за высокого содержания сахара и спирта они негативно влияют на поджелудочную железу и сосуды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Тайный смысл пролета истребителей США над головой Путина на Аляске объяснили

    Российские военные сбили шесть украинских беспилотников в Воронежской области

    На Солнце почти не осталось пятен

    Генсек НАТО захотел отправиться в США на переговоры Зеленского и Трампа

    В пророссийском сопротивлении сообщили об ударе по скоплению техники и резервов ВСУ в ДНР

    Врач назвал главную опасность перелета в состоянии алкогольного опьянения

    Госсекретарь США оценил саммит на Аляске в беседе с российским журналистом

    Зеленский ввел новые санкции против России

    Поклонская назвала лучшее место для встречи Путина, Трампа и Зеленского

    Власти Узбекистана захотели вернуть 100 сограждан из России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости