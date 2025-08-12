Забота о себе
Раскрыты три причины смертельной опасности домашних настоек

Нутрициолог Никитина: Домашние настойки могут содержать яд и бактерии
Фото: Graddes / Unsplash

Домашние настойки могут содержать посторонние вещества, превращающие их в яд, предупредила нутрициолог Лариса Никитина. Три причины смертельной опасности таких наливок она раскрыла изданию Life.ru.

По словам Никитиной, особую опасность представляют напитки на вишне, абрикосе и миндале. «В их косточках содержится амигдалин — вещество, которое при расщеплении превращается в синильную кислоту — яд. Чем больше косточек вы используете и чем дольше настаиваете напиток, тем опаснее он становится», — предупредила она.

Также, по словам нутрициолога, опасность могут представлять бактерии, занесенные в домашние настойки при приготовлении, если не были соблюдены правила стерильности. Наконец, подобные напитки стоит употреблять крайне аккуратно, поскольку из-за высокого содержания сахара и спирта они негативно влияют на поджелудочную железу и сосуды. Для стимуляции аппетита хватит небольшой порции (25–30 граммов) перед едой, уточнила Никитина.

Ранее в Краснодарском крае несколько человек отравились чачей, купленной на рынке. Возбуждено уголовное дело.

