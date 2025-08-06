В Краснодарском крае восемь человек отравились чачей, купленной на рынке. Возбуждено уголовное дело.
Изначально сообщалось о трех жертвах отравления чачей. Все трое, кого не удалось спасти, оказались родственниками. Местный житель рассказал, что речь идет о его матери, бабушке и брате. Помимо того, одна женщина на данный момент находится в больнице.
Впоследствии число людей, отравившихся спиртным напитком, выросло до восьми. Среди пострадавших — две жительницы Челябинска, которых госпитализировали уже после возвращения домой. Спасти женщин не удалось.
Семейная пара отравилась чачей на пути домой
В числе потерпевших была супружеская пара из Комсомольска-на-Амуре, которая отравилась чачей уже на пути домой. 35-летняя Дарья и ее 37-летний супруг Максим с двумя дочками 13 и четырех лет отдыхали в Сочи в конце июля. Они попробовали алкоголь, когда сели в поезд до Москвы.
По словам дочери погибшей, мать не любила спиртное и выпила всего одну-две рюмки, после чего ей стало плохо. В Россоши женщину сняли с поезда, госпитализировали, однако спасти не смогли. Мужчина чувствовал себя нормально, поэтому отказался от госпитализации, но в отеле впал в кому. Его отправили в больницу в Воронеже и через девять дней после смерти жены он скончался.
После смерти родителей дети несколько дней жили у знакомых в Москве, затем к ним прилетела бабушка с Дальнего Востока.
Продавцы смертельной чачи задержаны
В пресс-службе МВД России сообщили, что задержаны две жительницы Краснодарского края. «Предварительно установлено, что задержанные на территории местного рынка "Казачий" занимались продажей алкогольной продукции домашнего приготовления», — сказано в сообщении.
Как отмечает издание Baza, после первого смертельного отравления рынок, на котором продавался ядовитый алкоголь, работал еще неделю.