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17:22, 6 августа 2025Россия

Ядовитая адлерская чача погубила уже восемь человек. Для смертельного отравления хватит и одной рюмки

Число пострадавших от чачи, купленной в Краснодарском крае, выросло до 8 человек
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Краснодарском крае восемь человек отравились чачей, купленной на рынке. Возбуждено уголовное дело.

Изначально сообщалось о трех жертвах отравления чачей. Все трое, кого не удалось спасти, оказались родственниками. Местный житель рассказал, что речь идет о его матери, бабушке и брате. Помимо того, одна женщина на данный момент находится в больнице.

Впоследствии число людей, отравившихся спиртным напитком, выросло до восьми. Среди пострадавших — две жительницы Челябинска, которых госпитализировали уже после возвращения домой. Спасти женщин не удалось.

Рынок в Сириусе

Рынок в Сириусе. Кадр: Telegram-канал Kub Mash

Семейная пара отравилась чачей на пути домой

В числе потерпевших была супружеская пара из Комсомольска-на-Амуре, которая отравилась чачей уже на пути домой. 35-летняя Дарья и ее 37-летний супруг Максим с двумя дочками 13 и четырех лет отдыхали в Сочи в конце июля. Они попробовали алкоголь, когда сели в поезд до Москвы.

По словам дочери погибшей, мать не любила спиртное и выпила всего одну-две рюмки, после чего ей стало плохо. В Россоши женщину сняли с поезда, госпитализировали, однако спасти не смогли. Мужчина чувствовал себя нормально, поэтому отказался от госпитализации, но в отеле впал в кому. Его отправили в больницу в Воронеже и через девять дней после смерти жены он скончался.

После смерти родителей дети несколько дней жили у знакомых в Москве, затем к ним прилетела бабушка с Дальнего Востока.

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Продавцы смертельной чачи задержаны

В пресс-службе МВД России сообщили, что задержаны две жительницы Краснодарского края. «Предварительно установлено, что задержанные на территории местного рынка "Казачий" занимались продажей алкогольной продукции домашнего приготовления», — сказано в сообщении.

Как отмечает издание Baza, после первого смертельного отравления рынок, на котором продавался ядовитый алкоголь, работал еще неделю.

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