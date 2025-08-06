Раскрыты подробности смертельного отравления чачей супружеской пары

Shot: Семейная пара отравилась чачей из Краснодарского края на пути домой

Супружеская пара из Комсомольска-на-Амуре отравилась чачей уже на пути домой из Краснодарского края. Эти и другие подробности случившегося сообщает Telegram-канал Shot.

Семья с двумя дочками 13 и четырех лет отдыхали на Кубани, где приобрели чачу. Попробовали алкоголь они уже перед отъездом домой. Плохо им стало на обратной дороге. Мать скончалась сразу, а отца доставили в больницу в Воронеже.

Его близкие сообщили, что у мужчины отказали почки, после чего он ослеп и впал в кому. Врачам спасти его не удалось. За их детьми на данный момент выехали родственники.

Изначально сообщалось о трех жертвах отравления чачей. Известно, что россияне купили алкоголь на рынке в Краснодарском крае. Все трое, кого не удалось спастись, оказались родственниками. Помимо того, одна женщина на данный момент находится в больнице. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Затем появилась информация об увеличении числа отравившихся до восьми.