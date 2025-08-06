Число отравившихся чачей в Краснодарском крае выросло до восьми

Число людей, отравившихся чачей в Краснодарском крае, выросло до восьми. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Среди пострадавших, отмечают авторы публикации, есть две жительницы Челябинска, которых госпитализировали уже после возвращения домой.

В крови у них обнаружили тот же токсин, что у семьи из Сочи. При этом спасти отравившихся в Челябинске не удалось.

Изначально сообщалось о трех жертвах отравления чачей. Известно, что россияне купили алкоголь на рынке в Краснодарском крае. Все трое, кого не удалось спастись, оказались родственниками. Местный житель рассказал, что речь идет о его матери, бабушке и брате. Помимо того, одна женщина на данный момент находится в больнице. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.