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15:40, 6 августа 2025Россия

Число отравившихся чачей в Краснодарском крае выросло

Число отравившихся чачей в Краснодарском крае выросло до восьми
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Dziurek / Shutterstock / Fotodom

Число людей, отравившихся чачей в Краснодарском крае, выросло до восьми. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Среди пострадавших, отмечают авторы публикации, есть две жительницы Челябинска, которых госпитализировали уже после возвращения домой.

В крови у них обнаружили тот же токсин, что у семьи из Сочи. При этом спасти отравившихся в Челябинске не удалось.

Изначально сообщалось о трех жертвах отравления чачей. Известно, что россияне купили алкоголь на рынке в Краснодарском крае. Все трое, кого не удалось спастись, оказались родственниками. Местный житель рассказал, что речь идет о его матери, бабушке и брате. Помимо того, одна женщина на данный момент находится в больнице. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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