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11:55, 6 августа 2025Россия

В России три члена одной семьи насмерть отравились чачей

Три человека отравились купленной в Адлере чачей и не выжили
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Три человека отравились купленной в Адлере чачей и не выжили. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

Алкоголь они купили на местном рынке. Все трое, кого не удалось спастись, оказались родственниками. Местный житель рассказал изданию, что речь идет о его матери, бабушке и брате. Кроме того, известно о еще как минимум об одном пострадавшем — это жена собеседника издания. Женщине удалось выжить, ее госпитализировали.

По факту смерти людей возбуждено уголовное дело. Издание не исключает, что пострадавших может быть больше.

Ранее в Екатеринбурге 16-летняя девушка забилась в конвульсиях после употребления энергетика. Друзья вызвали бригаду медиков, но специалисты уже ничего не смогли сделать – девушку не спасли.

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