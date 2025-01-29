16-летняя российская школьница выпила энергетик и забилась в конвульсиях

Ura.ru: В Екатеринбурге школьница выпила энергетик и забилась в конвульсиях

В Екатеринбурге 16-летняя школьница выпила энергетик в компании друзей и забилась в конвульсиях. Спасти девочку не удалось, об этом стало известно Ura.ru.

По данным источника агентства, знакомого с ситуацией, юная россиянка со сверстниками купила в магазине энергетические напитки, сухарики и булочки. Затем школьники отправились в 16-этажный дом на улице Фрезеровщиков. В подъезде они начали есть продукты, играли и общались.

«В какой-то момент одной из девочек стало плохо. Она забилась в конвульсиях, упала на пол, из рта пошла пена, подросток посинел и перестал дышать», — заявил собеседник Ura.ru.

Друзья вызвали бригаду медиков, но специалисты уже ничего не смогли сделать. По данным следователей, несовершеннолетние в день трагедии не употребляли алкоголь.

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