Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:37, 29 января 2025Россия

16-летняя российская школьница выпила энергетик и забилась в конвульсиях

Ura.ru: В Екатеринбурге школьница выпила энергетик и забилась в конвульсиях
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

В Екатеринбурге 16-летняя школьница выпила энергетик в компании друзей и забилась в конвульсиях. Спасти девочку не удалось, об этом стало известно Ura.ru.

По данным источника агентства, знакомого с ситуацией, юная россиянка со сверстниками купила в магазине энергетические напитки, сухарики и булочки. Затем школьники отправились в 16-этажный дом на улице Фрезеровщиков. В подъезде они начали есть продукты, играли и общались.

«В какой-то момент одной из девочек стало плохо. Она забилась в конвульсиях, упала на пол, из рта пошла пена, подросток посинел и перестал дышать», — заявил собеседник Ura.ru.

Друзья вызвали бригаду медиков, но специалисты уже ничего не смогли сделать. По данным следователей, несовершеннолетние в день трагедии не употребляли алкоголь.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге шестиклассник отравился неизвестным психотропным веществом и попал в реанимацию.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Звенья одной цепи». В России ответили на слова о подготовке покушения на Путина и напомнили о нападениях на Трампа и Фицо

      В австралийском автофургоне нашли взрывчатку и список целей для антисемитских атак

      Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора

      Мужчина поймал крупного окуня и побил 17-летний рекорд

      16-летняя российская школьница выпила энергетик и забилась в конвульсиях

      Мужчина лишился ног после полученного во время готовки ожога

      Российский школьник поджег здание совета депутатов по указке мошенников с Украины

      Лолита заявила об отмене концертов

      В США узнали о попытке кандидата на пост директора Нацразведки скрыть связи с сектой

      Создан робот-медуза на электролите

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше