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14:58, 23 декабря 2024Россия

Российский шестиклассник отравился неизвестным психотропным веществом и попал в реанимацию

В Санкт-Петербурге шестиклассник отравился неизвестным психотропным веществом
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге шестиклассник отравился неизвестным психотропным веществом и попал в реанимацию. Об этом сообщает 78.RU.

По данным канала, 13-летнего школьника госпитализировали в «неадекватном состоянии» из дома. Его поместили в реанимацию в тяжелом состоянии.

На данный момент неизвестно, что это было за вещество и при каких обстоятельствах оно попало в организм подростка. Проводится проверка.

Ранее в российском городе два школьника отравились на прогулке психотропными препаратами. Подростки спрятались на детской площадке, где юноша угостил девушку неизвестным жидким веществом.

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