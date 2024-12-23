Российский шестиклассник отравился неизвестным психотропным веществом и попал в реанимацию

В Санкт-Петербурге шестиклассник отравился неизвестным психотропным веществом

В Санкт-Петербурге шестиклассник отравился неизвестным психотропным веществом и попал в реанимацию. Об этом сообщает 78.RU.

По данным канала, 13-летнего школьника госпитализировали в «неадекватном состоянии» из дома. Его поместили в реанимацию в тяжелом состоянии.

На данный момент неизвестно, что это было за вещество и при каких обстоятельствах оно попало в организм подростка. Проводится проверка.

Ранее в российском городе два школьника отравились на прогулке психотропными препаратами. Подростки спрятались на детской площадке, где юноша угостил девушку неизвестным жидким веществом.