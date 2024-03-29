Петербургские школьники отравились на прогулке психотропными веществами

В Петербурге два школьника отравились на прогулке психотропными веществами

В Санкт-Петербурге два школьника отравились на прогулке психотропными веществами. Об этом стало известно 78.ru.

По сведениям телеканала, девятиклассник вместе со своей подругой из восьмого класса организовали ночное свидание. Подростки взяли пиво, спрятались на детской площадке, где юноша и угостил девушку неизвестным жидким веществом.

Выпив неустановленное психотропное вещество, оба потеряли сознание. Их доставили в больницу в тяжелом состоянии.

До этого сообщалось, что в Москве школьники отравились психотропным веществом и попали в больницу.

Тогда подросток предложил однокласснице на перемене попробовать наркотик. Она согласилась. Вскоре в школу пришлось вызвать бригаду скорой помощи.

Еще раньше в Екатеринбурге двухлетний ребенок отравился наркотиками родителей и попал в реанимацию.