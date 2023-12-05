Двухлетний российский ребенок отравился тяжелым наркотиком и попал в реанимацию

В Екатеринбурге двухлетний ребенок отравился наркотиками и попал в реанимацию

В Екатеринбурге двухлетний ребенок отравился тяжелым наркотиком метадоном и попал в реанимацию. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

Супруги с двухлетним ребенком приехали в Екатеринбург и живут в городе с октября, они остановились у знакомых пенсионеров. Родители решили оставить сына и ушли в магазин — когда вернулись обнаружили, что он очень вялый. Снять симптомы недомогания не помог сироп от температуры, у ребенка начали синеть губы.

Родители вызвали скорую, врачи диагностировали у двухлетнего ребенка отравление психотропным веществом. Впоследствии супруги признались, что три недели употребляют наркотики. Правоохранители начали проверку.

Ранее в Подмосковном Красногорске двухлетнюю девочку госпитализировали с отравлением метадоном. Россияне, которые вызывали скорую помощь в квартиру в жилом комплексе «Ильинские луга», сообщили, что ребенку плохо и что девочка потеряла сознание.