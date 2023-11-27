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18:11, 27 ноября 2023Россия

В Подмосковье двухлетняя девочка отравилась тяжелым наркотиком

Shot: в подмосковном Красногорске двухлетняя девочка отравилась метадоном

Фото: Екатерина Якель /« Лента.ру»

В подмосковном Красногорске двухлетнюю девочку госпитализировали с отравлением наркотическим веществом метадоном. Об этом пишет Shot в Telegram.

Как выяснил канал, россияне, которые вызывали скорую помощь в квартиру в жилом комплексе «Ильинские луга», сообщили, что ребенку плохо и что девочка потеряла сознание. В результате девочку в тяжелом состоянии доставили в детскую больницу в Москве, где врачи диагностировали отравление тяжелым наркотиком.

По информации издания, полиция начала проверку. Как метадон попал в организм ребенка, пока неизвестно.

Ранее в Астрахани произошло массовое отравление метадоном, ставшее крупнейшим в России за последние 20 лет. В больницы попали не менее 25 человек, еще троих обнаружили без признаков жизни. Предварительно, все пострадавшие употребляли наркотик из одной партии, которую распространяли через закладки мигранты-нелегалы.

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      Константин Лысяков
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