В России произошло крупнейшее за 20 лет отравление наркотиками. Что в даркнете говорят о его причинах?

До 25 человек попали в больницы Астрахани из-за отравления метадоном

В Астрахани произошло массовое отравление наркотиками, ставшее крупнейшим в России за последние 20 лет: не менее 25 человек попали в больницы, а еще троих нашли без признаков жизни. По предварительным данным, все отравившиеся употребляли наркотик метадон из одной партии, которую распространяли через «закладки» мигранты-нелегалы.

В деле уже есть первые задержанные, а правоохранительные органы вовсю ищут нарколабораторию, где могли произвести метадон — но вопрос, что привело к трагедии, пока остается открытым. Подробности о ситуации в Астрахани и о том, что говорят про нее в даркнете, выясняла «Лента.ру».

В Астрахани не менее 25 человек отравились метадоном

Массовое отравление метадоном в Астрахани произошло в конце минувшей недели — именно тогда пострадавшие начали поступать в городские больницы.

По данным Минздрава Астраханской области, всего с признаками отравления наркотическими и психотропными препаратами в городскую клиническую больницу (ГКБ) №3 имени Кирова с 17 по 20 ноября поступили 19 человек.

В ведомстве добавили, что на фоне лечения состояние большинства пациентов улучшилось, двое были выписаны в удовлетворительном состоянии.

При этом в больнице по состоянию на вечер 20 ноября находились 17 человек, из которых шесть оставались в тяжелом состоянии, а 11 — в состоянии средней тяжести в общей палате.

Другие цифры утром 21 ноября привел Telegram-канал Mash: по данным его источников, всего отравились 20 россиян, 16 мужчин и молодых людей, а также четыре девушки. Самому старшему из пострадавших 42 года, младшему — 19 лет. При этом 15 отравившихся по-прежнему остаются в тяжелом состоянии после отравления наркотиком.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В свою очередь Telegram-канал Shot приводит еще большие цифры — 25 пострадавших (без уточнения степени тяжести). Среди них — 40-летний мужчина: он помещен в отделение реанимации, поскольку накануне впал в кому.

Между тем для еще троих жителей Астрахани отравление стало летальным — этими случаями уже занялись следователи.

По данным Следственного комитета России (СКР), 22-летнюю девушку без признаков жизни ранним утром 19 ноября нашли в подъезде дома на улице Чкалова, ее сверстницу — в одной из квартир Кировского района города, а 29-летнего мужчину — в квартире дома на Зеленой улице.

По делу о массовом отравлении задержали трех мигрантов из Средней Азии

После массового отравления в Астрахани в МВД возбудили уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 228.1 («Незаконный сбыт наркотических средств») УК РФ. Вечером 20 ноября в деле появились первые подозреваемые.

Ими оказались трое 18-летних граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, находившихся в России нелегально.

Они попытались сбежали из Астрахани после появления первых случаев госпитализации из-за метадона — их задержали по приезде в Ставропольский край и вернули в город. Вскоре после этого двое из задержанных признались в сбыте наркотика.

На видео, предоставленном МВД, один из молодых людей рассказал, что приехал в Россию из Киргизии, жил в Москве и работал на стройке. Потом он поехал на Ставрополье, получил запрещенное вещество и стал распространять его в Астрахани через «закладки».

Фото: Rich Pedroncelli / Reuters

Второй задержанный также рассказал, что приехал в Астрахань с наркотиком и успел распространить его полностью — они оба делали это ради заработка. При этом, согласно данным Telegram-канала Shot, организаторы канала распространения запрещенного вещества сняли подозреваемым квартиру в городе на три дня.

А днем 21 ноября появилась информация, что сотрудники правоохранительных органов в Ставропольском крае приступили к поиску нарколаборатории, где был произведен метадон.

Итоги этой операции пока остаются неизвестными.

Между тем материалы уголовного дела о распространении метадона в Астрахани из МВД затребовали в СКР. Кроме того, доклад о ситуации запросил и председатель СКР Александр Бастрыкин.

Источники в даркнете назвали причины отравления в Астрахани

Насчет того, что привело к массовому отравлению в Астрахани, сегодня существуют две основные версии — об этом «Ленте.ру» на условиях анонимности рассказал источник в даркнете. По его словам, согласно первой версии, некий оптовик мог продать метадон под видом мефедрона, другого наркотика.

Затем эта партия ушла в разные наркошопы, торгующие в регионе — причем речь шла о наркошопах низшей категории в мессенджерах. Источник в даркнете — в беседе с «Лентой.ру»

Как отмечает собеседник «Ленты.ру», скорее всего, такая подмена стала следствием ошибки — идти на нее специально было бы бессмысленно, поскольку, с одной стороны, стоимость веществ примерно сопоставима, а с другой, такая афера чревата потерей клиентов для наркодилеров.

При этом цена таких ошибок крайне высока: по словам источника, наркопотребители, которые под видом мефедрона употребили метадон, могли превысить максимально допустимую дозу запрещенного вещества в 2-5 раз, что чревато летальным исходом. С тем, что речь идет именно об ошибках при поставке, согласен и анонимный эксперт по даркнет-рынкам.

Вероятно, речь идет об ошибке наркошопа (если он был один) или их общего поставщика (если наркошопов было несколько). Скорее всего, партия метадона поступила под видом партии мефедрона.

Эксперт по даркнет-рынкам — в беседе с «Лентой.ру»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Собеседник «Ленты.ру» отмечает: в таком городе, как Астрахань, за день могли быть проданы сотни доз мефедрона. Поэтому число пострадавших можно назвать сравнительно небольшим — очевидно, это связано с тем, что наркошопы города оперативно убрали опасный товар из продажи после первых отравлений.

В даркнете предупредили о риске новых отравлений наркотиками

Как говорит анонимный эксперт по даркнет-рынкам, случаи, когда при поставках мефедрон путают с метадоном — наиболее вероятный сценарий массового отравления в Астрахани — участились в последние два года из-за ошибок разных сотрудников наркошопов.

На некоторых крупных площадках сегодня внедрена система маркировки товаров, что минимизировало вероятность таких сценариев. Однако в Астрахани, судя по всему, запрещенные вещества покупали не на маркетплейсах, а в небольших наркошопах или мессенджерах. Эксперт по даркнет-рынкам — в беседе с «Лентой.ру»

Между тем есть и другая версия, согласно которой в нарколаборатории, где изготавливали метадон, была нарушена технология его изготовления. Источник в даркнете считает ее менее вероятной: случайно изменить силу действия запрещенного вещества очень сложно. Впрочем, полностью исключать такую версию нельзя — для нее есть определенные предпосылки.

С середины 2010-х годов объемы производства наркотиков внутри России постоянно растут. Поэтому химики для лабораторий просто кончились — и сейчас туда, по факту, берут людей «с улицы», что чревато нарушениями на производствах, а вместе с ними и массовыми отравлениями наркопотребителей. Эксперт по даркнет-рынкам — в беседе с «Лентой.ру»

Отравление в Астрахани стало самым массовым отравлением наркотиками за последние 20 лет

Последний раз столь же крупное отравление наркотиками с летальными исходами, как то, что произошло в Астрахани, случалось в России почти 20 лет назад — в 2004 году. Тогда в медицинские учреждения города Рубцовск (Алтайский край) поступили 48 человек, десять из которых вскоре ушли из жизни.

Как оказалось, все госпитализированные были наркозависимыми людьми, получившими передозировку героина.

Тогда правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту летальных случаев, а поставщиков героина задержали. По словам генерал-лейтенанта полиции Александра Михайлова, который ранее работал заместителем директора Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) России, причиной массовой передозировки в Рубцовске стал тот факт, что дилеры стали распространять чистый, не разбавленный наркотик, к которому наркозависимые оказались не готовы.

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