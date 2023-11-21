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12:05, 21 ноября 2023Силовые структуры

Стало известно число остающихся в тяжелом состоянии после отравления метадоном

После отравления метадоном в Астрахани 15 человек остаются в тяжелом состоянии

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

После отправления метадоном в Астрахани 15 человек остаются в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, одним из тех, кто сейчас находится в тяжелом состоянии, является мужчина в возрасте 40 лет. Он лежит в реанимации, потому что накануне впал в кому.

Всего это отравление лишило жизни троих человек, пострадавшими считаются 20 россиян — четыре девушки и 16 молодых людей. Самому старшему из них 42 года, младшему — 19. Всех их госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Астрахани произошло массовое отравление наркотическими веществами. Все пострадавшие употребили метадон из одной партии. По этому делу задержали уже троих человек. Их допрос попал на видео.

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