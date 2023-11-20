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19:05, 20 ноября 2023Силовые структуры

20 человек госпитализировали после отравления метадоном в российском городе

Минимум 20 человек отравились метадоном в Астрахани, некоторые из них в коме

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Минимум 20 человек госпитализировали в Астрахани из-за отравления метадоном, среди них несколько девушек. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, большинство отравившихся находятся в тяжелом состоянии, а некоторые из них — в коме. Известно, что пострадавшие от отравления стали поступать в медицинское учреждение в ночь на 18 ноября. К вечеру ситуация усугубилась. У всех поступивших в больницу в организме был обнаружен метадон.

Как сообщает Baza, двое отравившихся получили медицинскую помощь, а затем отказались от госпитализации. Остальные находятся в общих палатах. Сейчас сотрудники полиции разыскивают поставщиков данной партии метадона.

Ранее трое россиян в подмосковной Балашихе летально отравились алкоголем.

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