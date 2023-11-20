Троих мужчин задержали после отравления 20 человек метадоном в российском городе

В Ставрополье после отравления 20 человек метадоном задержали троих мужчин

20 человек госпитализировали после отравления метадоном в российском городе

Начало событий в новости 20 человек госпитализировали после отравления метадоном в российском городе

Полицейские в Ставрополье задержали троих мужчин по подозрению в распространении наркотиков на территории Астрахани, где накануне отравились более 20 человек. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, подозреваемые сбежали из города после появления первых случаев госпитализации из-за метадона — их задержали по приезде в Ставропольский край и доставили в Астрахань. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают их причастность к отправленной партии наркотиков.

Как уточнили «Ленте.ру» в пресс-службе МВД, по факту отравления метадоном следователи возбудили уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 228.1 («Незаконный сбыт наркотических средств») УК РФ. Задержанными оказались граждане Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.

О массовом отравлении метадоном стало известно в понедельник, 20 ноября. На данный момент зафиксировано 24 госпитализированных, большинство из которых — молодые мужчины и девушки. Предварительно, все они употребили наркотик из одной партии, сообщает Telegram-канал «112».