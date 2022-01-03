Трое россиян насмерть отравились алкоголем

В Подмосковье следователи завели уголовное дело после отравления насмерть, предположительно, алкоголем трех россиян, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель Следственного комитета России (СКР) по Московской области Ольга Врадий.

«Возбуждено уголовное дело по факту сбыта товаров и продукции, а также оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть трех человек (части 3 статьи 238 УК РФ)», — заявила она.

По данным следствия, 2 января в одной из квартир в Балашихе было обнаружено тело мужчины без видимых признаков насильственной смерти. Также из этой квартиры был госпитализирован знакомый погибшего. Кроме того, из жилища изъята канистра со спиртосодержащей продукцией.

Из другой квартиры в Балашихе были госпитализированы еще двое: мужчина и женщина. Они скончались в результате отравления неустановленном веществом. После осмотра квартиры были изъяты канистры со спиртосодержащей продукцией, добавила Врадий.

По ее словам, предварительно установлено, что все покупали алкоголь в одном месте. Сейчас назначены судебно-медицинские и судебно-химическая экспертизы изъятых жидкостей.

В декабре в Турецкой Республике от отравления контрафактным алкоголем погиб 61 человек. Полиция Турции сообщила, что на севере страны задержаны пятеро подозреваемых в организации производства и сбыта некачественного алкоголя.