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В Турции 61 человек погиб от отравления контрафактным алкоголем

В Турецкой Республике зарегистрировали 61 погибшего от контрафактного алкоголя

Фото: Kenan Gurbuz / Reuters

В Турецкой Республике от отравления контрафактным алкоголем погиб 61 человек. Об этом сообщает телеканал Habertürk.

По последним данным, случаи отравления поддельным алкоголем были зафиксированы по всей территории Турции. Наибольшее количество пострадавших было зарегистрировано в Стамбуле, где число погибших достигло 30.

Полиция Турции сообщила, что на севере страны задержаны пятеро подозреваемых в организации производства и сбыта некачественного алкоголя.

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В ноябре пятеро жителей Перми умерли после употребления алкоголя, трое из них были членами одной семьи. В Следственном комитете рассказали, что после употребления спиртного один человек умер в квартире, а его супругу и дочь доставили в больницу, где они впоследствии скончались. Помимо этого, погибли двое соседей. Алкоголь им принесла дочь погибших.

Ранее от отравления поддельным алкоголем в Курганской области скончались три человека, еще трое пострадали. Все отравившиеся употребляли поддельный некачественный коньяк.

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Дмитрий Сотак
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