В российском регионе после употребления алкоголя умерла целая семья

В Перми пятеро россиян умерли после употребления алкоголя, трое из них были членами одной семьи. О целой семье погибших сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР) по Пермскому краю.

В ведомстве рассказали, что после употребления спиртного один россиянин умер в квартире, а его супругу и дочь доставили в больницу, где они впоследствии скончались.

Помимо этого, умерли двое соседей семьи — алкоголь им принесла дочь погибших.

Сотрудники СК выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее от отравления суррогатным алкоголем в Курганской области погибли три человека, еще трое пострадали. Все отравившиеся вместе пили поддельный коньяк.

