В российском городе 16 человек погибли от отравления спиртом

В Екатеринбурге 16 человек погибли в результате отравления спиртом с метанолом

В Екатеринбурге 16 человек погибли после того, как употребили спирт, в котором содержался метанол. Об этом в субботу, 16 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль» по Свердловской области Дмитрия Чукреева.

По словам общественника, суррогатный алкоголь разливали на Ботаническом рынке российского города. Предприниматель, который продавал спирт на розлив, к настоящему времени уже задержан, подчеркнул Чукреев.

При этом в Минздраве региона заявили, что им не поступала информация о гибели людей. В свою очередь в прокуратуре Свердловской области агентству пообещали дать комментарии по ситуации позже.

В начале октября стало известно о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Оренбургской области. Как выяснилось, спирт, ставший причиной отравления, использовался для производства средства против коррозии. Всего пострадали 67 человек, 35 из которых погибли. Следственный комитет возбудил 14 уголовных дел по факту произошедшего.