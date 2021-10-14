В Тюменской области полицейские нашли очередной завод с суррогатным алкоголем

МВД: в Ишиме полиция изъяла более тысячи бутылок суррогатного алкоголя

В Ишиме Тюменской области неподалеку от городского кладбища полицейские нашли очередной завод по производству суррогатного алкоголя. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Из оборота изъято более тысячи бутылок готовой немаркированной продукции.

Задержан арендатор склада. На допросе он сознался в содеянном. Продукцию, по словам задержанного, должны были продавать в Ишиме.

Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 («Производство немаркированного алкоголя группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере») УК РФ.

Как отмечает Znak, 6 октября полицейские уже находили в Тюменской области подпольный завод. Тогда они изъяли товар на сумму более семи миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Оренбуржье снова увеличилось число погибших из-за отравления суррогатным алкоголем. Оно возросло до 35.

О массовом отравлении суррогатным алкоголем стало известно 7 октября. В крови отравившихся россиян обнаружили многократное превышение смертельной для человека дозы метанола. Также выяснилось, что спирт, из-за которого отравились 67 человек, использовался для производства средства против коррозии.