Оренбургские власти предупредили жителей после массового отравления алкоголем

После массового отравления алкоголем, в результате которого погибли десять человек, оренбургские власти выпустили экстренное предупреждение. О поручении губернатора области Дениса Паслера сообщает РИА Новости.

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Губернатор заявил, что муниципалитетам необходимо экстренно информировать жителей области о запрете на покупку и употребление нелицензированного алкоголя.

О том, что в в поселке Красночабанский Домбаровского района Оренбургской области произошло массовое отравление алкоголем, стало известно в четверг, 7 октября. На данный момент сообщается о десяти погибших, еще один человек находится в реанимации. Следствие уже возбудило два уголовных дела.

Ранее смертельное отравление спиртными напитками произошло в Карелии. Четыре гражданина Белоруссии умерли после употребления суррогатного алкоголя. Согласно лабораторным данным, в нем содержался метиловый спирт. Еще четверых пострадавших госпитализировали.